В праздники больницы будут работать круглосуточно. Но без QR-кода не обойтись

Россиянам будут делать экспресс-тесты на коронавирус без документов о вакцинации или перенесенной инфекции при госпитализации. Фото: Pixabay

Россиянам будут делать экспресс-тесты на коронавирус без документов о вакцинации или перенесенной инфекции при госпитализации. Фото: Pixabay

Круглосуточный режим работы медучреждений в нерабочие дни ноября 2021 года будет сохранен. Такое решение было принято в правительстве России на заседании в пятницу, 22 октября.

Об этом сообщается на сайте правительства. Президент Владимир Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября по всей стране.

«Федеральным органам исполнительной власти, имеющим подведомственные организации, оказывающие медицинскую помощь гражданам, в том числе лицам с новой коронавирусной инфекцией или подозрением на нее …, определить режим работы данных организаций в нерабочие дни… обеспечив: сохранение круглосуточного режима работы…», — сказано в тексте решения, принятого на заседании правительства.

Заболевших россиян больницы будут принимать и лечить в штатном режиме. Это будет распространяться и на проведение высокотехнологичных медицинских операций, вне зависимости от того, включена она и нет в базовую программу ОМС.

А вот попасть в медучреждение теперь будет сложнее.

«Допуск в организации совершеннолетних граждан и работников только при предъявлении двухмерного штрихового кода (QR-кода), подтверждающего факт их вакцинации против новой коронавирусной инфекции или перенесенного заболевания новой коронавирусной инфекцией», — отмечается в тексте правительственного документа.

Из документа также следует, что медицинская помощь детям будет оказываться, как и раньше, в установленном порядке.

А вот тех, кто старше 18 лет и не имеет медотвода или QR-кода, будут принимать в больницы по новым правилам. Даже если они поступают экстренно или по неотложным показаниям. Сначала будет проведено экспресс-тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции. Результат теста надо будет подтвердить и провести ПЦР-исследование.

В Петербурге губернатор Александр Беглов подписал постановление, согласно которому медицинские организации, оказывающие стоматологические услуги (кроме оказания экстренной помощи), не будут принимать посетителей с 30 октября по 7 ноября.

Все остальные медицинские организации будут работать в обычном режиме.