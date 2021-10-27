Поклонники высмеяли Волочкову за фото в микротрусах

Поклонники высмеяли Волочкову за фото в микротрусах
Анастасия Волочкова опубликовала новый пост. Фото: скриншот instagram

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала очередное фото в бикини. На этот раз поклонники раскритиковали плавки звезды.

Новый пост артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Микроскопические трусы, в которых снялась Анастасия, вызвали настоящий ажиотаж в комментариях.

«Неужели, Анастасия, у нас в стране трусы нормальные не продают?» — спросил пользователь.

«Трусы у ребенка что ли отняла», — предположила подписчица.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Анастасия Волочкова предстала перед подписчиками обнаженной, напомнив о конфликте с соседями. В конце лета она оказалась в центре скандала, когда в интернете появился ее пикантный снимок.

анастасия волочкова инстаграм фотосессия


 

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Поклонники высмеяли Волочкову за фото в микротрусах
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