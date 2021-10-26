Путин поручил обеспечить перевод на удаленку людей старше 60 лет

Путин поручил обеспечить перевод на удаленку людей старше 60 лет
Документ о поручении Владимира Путина был опубликован на официальном сайте Кремля. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил перевести на дистанционный режим работы сотрудников старше 60 лет.

Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте Кремля. Такой режим работы для указанной категории граждан вводится на 4 недели для вакцинации и формирования иммунитета.

Кроме того, президент рекомендовал главам регионов совместно с руководителями организаций и предприятий перевести на дистанционную работу граждан, имеющих хронические заболевания.

Напомним, 20 октября президент РФ подписал указ о введении нерабочих дней. Такие меры приняты для того, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции среди населения. Это должно помочь в достижении коллективного иммунитета.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербургские власти ускорили режим QR-кодов без которых не пустят в кинотеатры, концертные залы и цирки. Система начнет действовать меньше, чем через две недели.

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