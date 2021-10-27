QR-коды наступают на пятки: в Петербурге рекорд по смертям и почти 3 тыс. заболевших

QR-коды наступают на пятки: в Петербурге рекорд по смертям и почти 3 тыс. заболевших
В Петербурге всего коронавирусом заболели 691 828 человека. Фото: pixabay

Петербург продолжает устанавливать антирекорды. В этот раз выявили 72 смерти у пациентов, которым поставили диагноз коронавирус. Такого количества скончавшихся не было с конца июля текущего года.

Последний раз 74 летальных исхода было 31 июля. При этом последние три недели показатель не опускался ниже отметки в 60 смертей. Таким образом в Северной столице умерли уже 23 тыс. 502 человека. Число заболевших в городе продолжает быть пугающим. За минувшие сутки еще 2 735 человек подхватили опасный вирус. Однако оправились от болезни немногим больше горожан — 2 929.

Ленинградская область также не «сдает свои позиции». В регионе подтвердились еще 345 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Больше всего зараженных во Всеволожском, Гатчинском и Выборгском районах.

Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в Петербурге заставила власти города внести изменения в постановление правительства города о мерах по противодействию COVID-19. Теперь же жители столкнутся с режимом QR-кодов гораздо быстрее. Без специального кода не пустят в кинотеатры, концертные залы и цирки уже с 8 ноября, хотя изначально дата была иной — 15 ноября.

Правительство Петербурга вводит ограничительные меры, а именно QR-коды, потому что вероятность заражения ковидом в закрытых помещениях гораздо выше, нежели на улице. Также Роспотребнадзор считает, что наиболее часто люди заражаются коронавирусом в транспорте, ведь там соблюдать дистанцию просто невозможно.

Перестать бояться коронавируса может помочь вакцинация, ее, кстати уже сделали обязательной во всех регионах России. По последним данным Комитета по здравоохранению, в Петербурге прививку получили еще 17 572 человека (в том числе и вакциной «Спутник Лайт»). Всего сделано 23712 инъекций.

Неудивительно, что вакцинация петербургских водителей позволила снизить заболеваемость в 2,5 раза. Транспортная сфера Северной столицы решительно преодолела нужные 80% по числу привитых работников.

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