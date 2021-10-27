COVID в России набирает обороты: 1 106 смертей, нехватка коек и комендантский час

В России осталось всего лишь 12% от коечного фонда. Фото: комитет по здравоохранению

В России осталось всего лишь 12% от коечного фонда. Фото: комитет по здравоохранению

Эпидситуация в России оставляет желать лучшего. В стране установлен очередной рекорд по смертям — 1 106. Такой показатель является максимальным по суточной смертности от коронавирусной инфекции.

Еще днем ранее в РФ фиксировали 1 069 смертей от осложнений ковида.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, в каких регионах наиболее сложная ситуация. Всего в список попали семь субъектов. Плохо идут дела с лечением коронавируса в республиках Татарстан и Удмуртия, а также в пяти областях — Ивановской, Оренбургской, Воронежской, Саратовской, Липецкой.

Кроме того, Мурашко заявил, что новая волна заболеваемости коронавирусом привела к нехватке свободных коек в больницах. По словам чиновника, в стране свободны всего 12% от коечного фонда. Хуже всего дела в Севастополе, где в резерве осталось лишь 5% свободного коечного фонда.

Не самая приятная обстановка и в Хакасии. В республике приняли решение в период длинных выходных ввести комендантский час. Так, с 28 октября по 7 ноября местным жителям запрещено выходить из дома с 22:00 до 6:00. Регион стал первым, где в нерабочие дни ввели такие меры.

В Подмосковье также забили тревогу. Губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в больницах области находится рекордное количество пациентов с COVID-19, которые подключены к аппарату ИВЛ. Медики работают на износ. Задействовано 502 аппарата ИВЛ, в медучреждениях лечатся порядка 80% человек, которые не вакцинированы от коронавируса.

Сложившиеся обстоятельства вынудили президента России Владимира Путина дать поручение главам регионов страны перевести на дистанционный режим работы сотрудников старше 60 лет.

К сожалению, в стране пришлось ввести локдаун с 30 октября по 7 ноября. По словам иммунолога, заведующего лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний ФГБНУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Михаила Костинова, коллективный иммунитет в России еще не сформировался. Виной всему низкие темпы вакцинации.