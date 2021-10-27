Специалисты клиники НИИ Джанелидзе спасли геолога с инсультом от укусов медведя

Специалисты клиники НИИ Джанелидзе спасли геолога с инсультом от укусов медведя
Специалисты клиники НИИ Джанелидзе спасли геолога с инсультом, случившегося от укусов медведя. Фото: "Яндекс.Карты"

Во время экспедиции на Чукотке от укусов медведя сильно пострадала женщина-геолог. На нее напал медведь, в результате чего он получила серьезные травмы, которые привели к инсульту. Медикам НИИ Джанелидзе удалось спасти пострадавшую.

Женщина поступила в Научно-исследовательский институт скорой помощи имени И. И. Джанелидзе в тяжелом состоянии. Об этом сообщает «Петербургский дневник», ссылаясь на замдиректора медучреждения, главного невролога Петербурга Игоря Вознюка. У пострадавший от укусов медведя на Чукотке были диагностированы травмы, которые привели к инсульту.

«Женщина получила много ранений на голове, шее, и одно из них повредило сонную артерию, что привело к возникновению инсульта. Мы оказали ей необходимую медицинскую помощь, сейчас она проходит реабилитацию», — заявил невролог Игорь Вознюк.

Пятидесятилетняя женщина вместе с коллегами вышла на лесную поляну, где мать-медведица кормила трех медвежат. Малыши убежали в лес, мама также последовала за ними, но покалечить геолога у нее получилось. Пострадавшую сначала доставили в Анадырь, где оказали первую помощь, а затем самолетом транспортной авиации перевезли в Петербург, в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, где около 3 месяцев лечили последствия нападения. В ближайшее время женщину должны выписать.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сотрудники зоопарка Челябинска требуют справедливого наказания для подозреваемого в отравлении двух медведей – Маши и Степана.

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Специалисты клиники НИИ Джанелидзе спасли геолога с инсультом от укусов медведя
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