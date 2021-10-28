Невролог Маневич назвала головную боль, нарушение речи и кривую улыбку признаками инсульта

Если человеку оказывают первую помощь дома, то нужно обеспечить свежий воздух, ослабить тесную одежду и повернуть голову набок. Фото: pixabay

Если человеку оказывают первую помощь дома, то нужно обеспечить свежий воздух, ослабить тесную одежду и повернуть голову набок. Фото: pixabay

Врач-невролог Татьяна Маневич назвала признаки начинающегося инсульта.

Этими симптомами являются: сильная головная боль, нарушение речи и мышления. Помимо них существуют и другие признаки: слабость и неловкость в конечностях. В таком случае у человека не получится поднять сразу обе руки. Об этом сообщает РИА Новости.

При проявлении таких симптомов нужно срочно вызывать скорую помощь или доставлять больного в ближайшую больницу. Если человеку оказывают первую помощь дома, то нужно обеспечить свежий воздух, ослабить тесную одежду и повернуть голову набок.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что смертность от инсультов в стационарах Петербурга повысилась почти на 25% на фоне перепрофилирования стационаров для лечения зараженных коронавирусом. Об этом рассказал главный невролог, заместитель директора НИИ скорой помощи им. Джанелидзе Игорь Вознюк.