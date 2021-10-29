В субботу в Ленобласти будет сухо и до +12 градусов

Первый выходной после окончания трудовой недели порадует жителей Ленобласти сухой и теплой погодой.

В субботу, 30 октября, в 47-м регионе ожидается переменная облачность. Юго-западный ветер будет дуть умеренно.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха ночью составит +3…+8 градусов, днем потеплеет до +7…+12 гр.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге температура воздуха в субботу ночью составит +6…+8 градусов, в дневное время потеплеет до +11…+13.