Песков: дефицит вакцин от коронавируса будет ликвидирован

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с дефицитом вакцин от ковида в регионах будет устранены.

«Хотелось, чтобы процесс вакцинации проходил ритмично и никаких дефицитов не возникало. И в случае ритмичной вакцинации никаких дефицитов не возникало бы», — приводит его слова РИА «Новости».

Представитель Кремля также отметил, что скачкообразный ход вакцинации «ведет к возникновению краткосрочных дефицитов», но «все налажено» и «в самые сжатые сроки этот дефицит будет ликвидирован».

С начала пандемии в России выявлено 8 392 697 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 235 057 летальных исходов, выздоровели 7 272 053 человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Мясников заявил, что бесконтрольное лечение коронавируса может повысить смертность.