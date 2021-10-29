Электрички Петербурга будут ходить по измененному графику с 3 по 7 ноября

График движения поменяется у электричек, курсирующих по территории Петербурга, Ленобласти и Новгородской области. Фото: Gazeta.SPB/Николай Овсянников

График движения поменяется у электричек, курсирующих по территории Петербурга, Ленобласти и Новгородской области. Фото: Gazeta.SPB/Николай Овсянников

Расписание движения петербургских пригородных поездов изменится на следующей неделе, с 3 по 7 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании. График движения поменяется у электричек, курсирующих по территории Петербурга, Ленобласти и Новгородской области.

Так, 3 ноября электрички будут ходить по графику пятницы; 4, 5 и 6 ноября — по графику субботы; 7 ноября — по графику воскресенья.

По прежнему расписанию будут ходить электрички маршрутом Петербург — Новолисино — Рогавка — Нижний Новгород, а также электрички на участках Оредеж -Дно

Также сообщается, что 5 ноября отменяется поезд Петербург — Сланцы. Кроме того, 5 и 6 ноября не будут курсировать электрички Хвойная — Будогощь, Тихвин — Дача Долгорукова, Будогощь — Дача Долгорукова.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дополнительные «Ласточки» запустят до Выборга и Тихвина в нерабочие дни.