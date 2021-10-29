Материнская смертность от COVID-19 в России выросла в 3 раза

Материнская смертность от COVID-19 в России выросла в 3 раза
Только с начала этого года ковид подтвердили у 53 тысяч беременных. Фото: pixabay.com

В России в три раза повысилась смертность беременных от ковида. Ежедневно в стране от вируса умирают две беременные женщины. Жертвами ковида, как правило, становятся непривитые пациентки и дамы с хроническими заболеваниями. Об этом заявил эксперт Минздрава Роман Шмаков.

Специалист отметил, что большая часть смертей сопровождалась сопутствующим заболеванием: сахарным диабетом, ожирением и хронической почечной недостаточностью. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Только с начала этого года ковид подтвердили у 53 тысяч беременных, 625 из них проходили лечение в реанимации.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что поставки однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» в субъекты России организуют в течение недели. Об этом заявили в Минздраве. Отмечается, что лекарства «Спутник V» в регионах достаточно.

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