Глава Роспотребнадзора пообещала, что границы из-за COVID не закроют

Глава Роспотребнадзора пообещала, что границы из-за COVID не закроют
По словам Поповой, все завозные случаи COVID-19 сразу блокируются. Фото: kremlin.ru

Сейчас основное распространение коронавируса идет внутри страны, случаи не являются завозными. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, новая волна COVID-19 в России наблюдается из-за того, что летом не во всех регионах страны наблюдался спад заболеваемости COVID-19 и отсутствовал контроль за профилактикой.

Попова отметила в интервью на канале «Россия 1», что нерабочие дни в РФ должны помочь сбить волну заболеваемости. И добавила, что необходимости закрывать границы из-за коронавируса нет.

Напомним, Путин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой и объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в России в связи с распространением коронавируса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за сентябрь смертность в России увеличилась на 18,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

анна попова коронавирусная пандемия


 

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