Мурашко: Спутник Лайт» будет рекомендован только для ревакцинации

Мурашко: Спутник Лайт» будет рекомендован только для ревакцинации
Министр здравоохранения Михаил Мурашко. Фото: kremlin.ru

Министерство здравоохранения России порекомендовало использовать «Спутник Лайт» только для повторной вакцинации. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«В связи с тем, что штамм дельта идет, обязательно сегодня выйдут изменения в методические рекомендации по вакцинации, где будет написано: «Спутник Лайт» использовать только для повторной вакцинации», — приводит его слова ТАСС.

«Спутник лайт» — это однокомпонентная вакцина. Ранее сообщалось, что ее чаще всего советуют делать тем, кто уже переболел новой коронавирусной инфекцией. При этом, сделать прививку таким лекарством могут по рекомендации доктора и другие категории граждан от 18 до 60 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Сан-Марино заявили о почти 100% эффективности «Спутника V».

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