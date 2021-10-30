«Захлебывался от крови»: сотрудник Эрмитажа сломал нос посетителю музея

В Эрмитаже назначили проверку после инцидента в первый день введения обязательного предъявления QR-кодов. По словам известной блогерши Анастасии Мироновой, охранник ударил ее спутника по лицу.

Все произошло в субботу, 30 октября. Девушка рассказала в своем Instagram-аккаунте, что они с молодым человеком пытались войти в Эрмитаж через выход. Из-за этого завязался конфликт. В итоге работник ударил человека по лицу.

«Охранник сломал нос человеку, с которым я была. Это вообще нормально? Сотрудники начали нас прогонять когда человек захлебывался от крови и хотел умыть лицо (билеты у нас были)», — написала Миронова.

Как сообщили в пресс-службе музея, в настоящее время проходит служебное расследование инцидента. Эрмитаж приносит извинения пострадавшему.

Сотрудник признал свою вину и раскаялся за излишне эмоциональные действия. Он также объяснил, что его нервозность связана с пандемией и ее влиянием на жизнь.

Отмечается также, что сотрудник не занимается приемом посетителей и не является сотрудником Службы музейной безопасности.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что полиция начала проверку по факту конфликта на Дворцовой площади.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 30 октября в Эрмитаже действуют новые правила посещения.