В России выявили более 40,9 тысяч зараженных COVID за сутки

В России выявили более 40,9 тысяч зараженных COVID за сутки
Россия продолжает проводить тесты на коронавирус. Фото: Администрация Петербурга

В России продолжают ежедневно регистрировать число новых инфицированных COVID-19. В стране выявили более 40 993 заражения за сутки .

Об этом стало известно сегодня, 31 октября. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в России зафиксировали 8 513 790 случаев коронавируса.

К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 1 158 случаях, за все время пандемии скончались 238 538 пациентов с коронавирусом. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровели 27 115 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что микст-инфекции или суперинфекции, составляют около 40% от всех сезонных инфекций. Чаще всего они возникают на стадии выздоровления от одной болезни, в этот момент вмешивается другая и это осложняет состояние человека.

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