Выпил и превышал скорость: в Петербурге выявят виновного в трагедии в Дудергофском канале

Выпил и превышал скорость: в Петербурге выявят виновного в трагедии в Дудергофском канале
Место происшествия. Фото: sledcom.ru

В результате столкновения лодки и набережной скончались два человека, несколько пассажиров получили травмы.

В Санкт-Петербурге зарегистрировали уголовное дело в отношении яхтсмена Сергея Хренова, который будучи в пьяном состоянии допустил столкновение управляемой им лодки с набережной. В результате инцидента скончался сам подозреваемый, а также один из пассажиров. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Инцидент произошел 10 июля на территории СПб РОО «Яхт-клуб «Балтиец». Выпивший Хренов нарушил правила безопасности при посадке пассажиров в моторную лодку. Зная, что в нее можно сажать только пятерых, он позволил людям кататься ввосьмером. Управляя лодкой, Хренов совершал резкие маневры и превышал скорость, что в итоге привело к столкновению со шпунтовым укреплением набережной Дудергофского канала.

Как итог – погибли двое, остальные пассажиры получили травмы различной степени тяжести. Среди умерших сам Хренов, который скончался в больнице.

К производству уголовное дело пока не принято.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что погиб один из пассажиров врезавшегося в берег катера в Дудергофском канале.

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