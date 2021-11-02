НИИ А.А. Смородинцева: в Северной столице вакцинировалось около 45% петербуржцев

Специалисты выяснили, что чаще всего от коронавируса вакцинируются петербуржцы в возрасте.

В НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева выяснили, что 45% жителей Петербурга привились хотя бы один раз от COVID-19. В опросе участвовало 5 064 горожан старше 18 лет. При этом 20% сообщили, что не делают прививику из-за медецинских противопоказаний. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Больше всех опрошенных утверждают, что прививались вакцинами «Спутник V» (35,7%) и «Спутник Лайт» (6,4%), 3,3% привились «Ковиваком». «Эпиваккорону» использовало менее одного процента. Ревакцинацию прошли 1,4% опрошенных.

Результаты опроса также показали, что чаще всего прививались люди старше 50 лет. Среди тех, кто хоть раз получал положительный результат теста на коронавирус, вакцинировались 36%. Специалисты напомнили, что людям с ослабленным иммунитетом важно прививаться, чтобы избежать сильных осложнений от самой болезни в дальнейшем.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что наблюдается низкая заинтересованность к вакцинации среди учащихся высших учебных заведений Петербурга. На настоящий момент привилось только четверть из них.