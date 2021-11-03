Чтобы сохранить зрение, можно пользоваться гаджетами не более 6 часов в день, считает эксперт

Чтобы сохранить зрение, можно пользоваться гаджетами не более 6 часов в день. Фото: pixabay

Чтобы сохранить зрение, можно пользоваться гаджетами не более 6 часов в день. Фото: pixabay

Для сохранения зрения в день рекомендуется пользоваться электронными гаджетами не более 6 часов.

Оптимальное время, которое не будет отрицательно сказываться на зрении, по мнению доктора медицинских наук, врача-офтальмолога, главного врача «Инвитро-Москва» Сергея Хомяков, составляет 6 часов. Об этом рассказали РИА Новости.

Врач отмечает, что на протяжении всего дня человек контактирует со своим телефоном или планшетом. Эксперт отметил, что принципиальных отличий у экранов телефонов, какой бы марки они не были, для зрения нет.

«Чем более «продвинутыми» становятся экраны гаджетов, тем они более безопасны для зрения», — заявил Хомяков.

По словам специалиста, оптимальная сфокусированная зрительная нагрузка для взрослого человека должна быть не более 6 часов в день, по 20 минут непрерывной зрительной работы с обязательными периодами отдыха.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Роспотребнадзоре составили список витаминов, микроэлементов и биологически активные веществ, необходимых для поддержания зоркости, а также посоветовали, из каких продуктов их можно получить. Прежде всего, стоит обратить внимание на лютеин.