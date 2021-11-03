В мире коронавирусом заразились более 247,4 млн человек

В мире коронавирусом заразились более 247,4 млн человек
Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

В мире за сутки коронавирусная инфекция была выявлена у более 324 тыс. человек. Соответствующие данные приводит университет Джона Хопкинса.

По данным на утро среды, 3 ноября, общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 247 447 923, скончались от вируса 5 011 786 человек.

На первом месте «анитрейтинга» зараженных стран находятся США: 46 140 509 человек заразились, 748 173 умерли. На втором месте находится Индия: 34 296 237 инфицированных, 458 880 скончались. Следом идет Бразилия: там вирус подхватили 21 814 693 человека, умерли 607 922 человека.

Россия разместилась на пятой строчке: в стране зафиксировано 8 455 232 случая заражения, скончались от COVID-19 236 462 человека.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что коронавирус не следует лечить с помощью антибиотиков.

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