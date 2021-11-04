Из психбольницы в Подмосковье сбежал осужденный за убийство

Из психбольницы в Подмосковье сбежал осужденный за убийство
Беглеца разыскивает полиция. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Мужчина с судимостью за убийство сбежал из психбольницы закрытого типа в подмосковном Чехове.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Опасный пациент сбежал из психиатрической больницы, расположенной в селе Троицкое Чеховского района. Осужденный за убийство находился в медучреждении на принудительном лечении по решению суда. Отмечается, что преступник вступил в конфликт с охраной, после чего ему удалось сбежать.

Как сообщили в пресс-службе подмосковного ГУ МВД, сотрудники полиции разыскивают беглеца. Прокуратура начала проверку по факту произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что шестиклассника, стрелявшего в школе под Пермью, отправили на психиатрическое обследование. На допросе подросток признался, что не хотел никого убивать. Однако его мотивы по-прежнему неясны: приятели ребенка утверждают, что его дразнили, и таким способом мальчик, возможно, хотел отомстить. обследование.

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