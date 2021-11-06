Коста-Рика первой ввела обязательную вакцинацию детей от ковида

Коста-Рика первой ввела обязательную вакцинацию детей от ковида
Детей в возрасте от 5 до 11 лет будут прививать американской вакциной. Фото: Pixabay

Теперь в стране будут делать прививки детям в возрасте от 5 до 11 лет.

Коста-Рика стала первой в мире страной, где ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщается на сайте местного министерства здравоохранения.

Делать прививки детям начнут в марте 2022 года. Такое решение приняла Национальная комиссия по вакцинации и эпидемиологии «в соответствии с принципом наилучшего обеспечения интересов детей и подростков».

Известно, что детям будут колоть препарат от компании Pfizer. На данный момент Коста-Рика закупила 3,5 миллиона доз вакцины, из которых 1,5 миллиона используют для детей.

Напоминаем, что до этого в стране ввели прививку от COVID-19 в список обязательных еще в марте, но это не распространялось на детей младше 12 лет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в США Pfizer одобрена для вакцинирования детей от 5 до 11 лет. Доза препарата для детей составляет около трети части дозы для взрослого человека и вводится с интервалом в три недели.

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