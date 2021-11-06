Результат нерабочих дней в Ленобласти будет виден лишь через 7-14 дней

Эффект от нерабочих дней в Ленобласти полагают увидеть через 7-14 дней. Фото: pexels

Эффект от нерабочих дней в Ленобласти полагают увидеть через 7-14 дней. Фото: pexels

Глава управления Роспотребнадзора по Ленинградской области Ольга Историк заявила, что эффект от «ковидных каникул» на эпидемиологическую обстановку станет виден только через одну-две недели.

По словам Ольги Историк, снятие ограничений, касающихся досуга, развлечений, проведений массовых мероприятий, а также изоляции граждан старше 60 лет, зависит только от самих граждан.

Главный государственный санитарный врач 47-го региона объяснила, что необходимо сделать прививку от коронавируса, соблюдать меры личной профилактики, а также тепло одеваться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 8 ноября Ленинградская область возвращается в режим рабочих дней. Эпидемиологическая ситуация в области до сих пор непростая, однако ее держат под контролем.