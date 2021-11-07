Власти Кубы отменили обязательный карантин для российских туристов

С 15 числа будут отменены обязательные тесты на выявление нового вируса. Фото: unsplash

С 15 числа будут отменены обязательные тесты на выявление нового вируса. Фото: unsplash

Власти Кубы отменили обязательный карантин для иностранных граждан, въезжающих в страну.

Об этом стало известно в воскресенье, 7 ноября. С сегодняшнего дня для путешественников становятся доступными не только курорты Варадеро и остров Кайо-Коко, но и остальная территория островного государства, сообщила пресс-служба министерства туризма страны.

Теперь туристам достаточно иметь сертификат о вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до посадки в самолет.

С 15 числа будут отменены обязательные тесты на выявление нового вируса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Роспотребнадзор назвал самый точный способ определить COVID-19. В домашних условиях сделать это невозможно.