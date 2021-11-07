В Японии впервые за долгое время не зафиксировали смертей из-за коронавируса

Это рекорд за последние 15 месяцев.

Власти Японии объявили, что за сутки не было зафиксировано ни одного летального исхода из-за коронавируса. Такое произошло впервые за последние 15 месяцев. Об этом 7 ноября сообщает ТАСС.

Известно, что в стране с населением 126 миллионов человек за сутки заболели 126 человек. Среди них 21 случай выявили в Токио. В интенсивной терапии нуждаются около сотни пациентов. Смертей зарегистрировано не было – в последний раз такое происходило в августе 2020 года.

Напоминаем, что в Японии с начала пандемии успели заразиться 1,72 миллиона человек. Выздоровели 1,7 миллиона человек, 18,3 тысячи не справились с болезнью. Прививку сделали почти 78% населения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге объяснили нехватку талончиков на вакцинацию. Отмечается, что ежедневно через одну поликлинику проходят до 700 человек, которые прививаются впервые.