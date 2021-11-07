В Японии впервые за долгое время не зафиксировали смертей из-за коронавируса

В Японии впервые за долгое время не зафиксировали смертей из-за коронавируса
"Коронавирусные" койки. Фото: комитет по здравоохранению

Это рекорд за последние 15 месяцев.

Власти Японии объявили, что за сутки не было зафиксировано ни одного летального исхода из-за коронавируса. Такое произошло впервые за последние 15 месяцев. Об этом 7 ноября сообщает ТАСС.

Известно, что в стране с населением 126 миллионов человек за сутки заболели 126 человек. Среди них 21 случай выявили в Токио. В интенсивной терапии нуждаются около сотни пациентов. Смертей зарегистрировано не было – в последний раз такое происходило в августе 2020 года.

Напоминаем, что в Японии с начала пандемии успели заразиться 1,72 миллиона человек. Выздоровели 1,7 миллиона человек, 18,3 тысячи не справились с болезнью. Прививку сделали почти 78% населения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге объяснили нехватку талончиков на вакцинацию. Отмечается, что ежедневно через одну поликлинику проходят до 700 человек, которые прививаются впервые.

пандемия статистика япония


 

Новости партнеров
Как подготовиться к вакцинации: что нельзя есть и пить до и после прививки
Как подготовиться к вакцинации: что нельзя есть и пить до и после прививки
COVID-19 теряет хватку: в Петербург начали возвращаться
COVID-19 теряет хватку: в Петербург начали возвращаться "старые добрые инфекции"
Звезда «Бригады» умер от онкологии: чем был известен Дмитрий Гуменецкий
Звезда «Бригады» умер от онкологии: чем был известен Дмитрий Гуменецкий
Со следующей недели Петербург начнут украшать к Новому году
Со следующей недели Петербург начнут украшать к Новому году
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Японии впервые за долгое время не зафиксировали смертей из-за коронавируса
Врач рассказал, как жить в квартире с коронавирусным больным и не заразиться
В Екатеринбурге охранил ТЦ поколотил женщину из-за сертификата о вакцинации
Беглеца из Отрадного нашли в центре Петербурга
На Краснопутиловской после ДТП пришлось деблокировать мужчину
«Зенит», кажется, нашел замену Азмуну
В Петербурге мошенники похитили более 5,5 млн рублей
В Ленобласти в понедельник ожидается сильный дождь со снегом