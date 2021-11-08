Российские военные начали ревакцинироваться вакциной «КовиВак»

Российские военные начали ревакцинироваться вакциной &#171;КовиВак&#187;
Российские военные начали ревакцинироваться вакциной "КовиВак". Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В России военных стали прививать вакциной «КовиВак». Этим препаратом вакцинируют тех, кто уже прошел полный курс вакцинации.

Российских военных начали ревакцинировать «КовиВаком». Кроме того, прививку делают и членам семей военнослужащих. Об этом сообщают РИА Новости.

У специалистов медицинской службы Западного военного округа 7 ноября появились новые партии вакцин «Спутник V» и «КовиВак». В нерабочие дни медики там круглосуточно дежурили, кроме того были подготовлены дополнительные палаты для больных.

На базе военных поликлиник Воронежа, Богучара, Валуек, Курска, Брянска, Клинцов, Смоленска и Коломны усиленно работали прививочные кабинеты.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что людям с низким иммунитетом порекомендовали ревакцинироваться от коронавируса через 6 месяцев после последней вакцинации.

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