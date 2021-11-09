Эксперты поделились привычками, которые улучшат уровень холестерина

Эксперты поделились привычками, которые улучшат уровень холестерина
Эксперты поделились привычками, которые улучшат уровень холестерина. Фото: unsplash

При соблюдении четырех привычек можно снизить риск сердечных заболеваний.

Эксперты назвали четыре простых привычки, которые помогут привести холестерин в норму. Портал Eat This! Not That! рассказал, что необходимо делать, чтобы снизить риск заболеваний сердца, связанный с избытком холестерина.

Первая полезная привычка — овсянка на завтрак. При повышенном холестерине овсянка может вернуть его в норму. Это происходит благодаря растворимой клетчатке, которая присутствует в каше.

Вторая привычка — это употребление ненасыщенных жиров, среди которых рыба, орехи и растительные масла. Не стоит забывать о клетчатке. Волокна в цельнозерновых, бобовых, орехах, семенах, фруктах и ​​овощах известны своей способностью снижать уровень холестерина

И четвертый совет от диетологов — практика интервального голодания. При повышенном холестерине такой способ может быть самым простым решением в короткие сроки вывести холестерин на нормальный уровень. Период голодания 16-8 часов является популярным и устойчивым методом для многих людей. В течение 8 часов можно есть и пить, а в течение 16 часов можно только воду

Ранее gazeta.spb.ru писала, что специалисты назвали продукт, который может помочь людям, страдающим диабетом, снизить уровень сахара в крови, им оказался чеснок.

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