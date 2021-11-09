В Роспотребнадзоре рассказали о санкциях для пенсионеров Петербурга за отказ прививаться

Если пенсионер безработный, то вопрос вакцинации будет на его личном усмотрении. Фото: Pixabay

Если пенсионер безработный, то вопрос вакцинации будет на его личном усмотрении. Фото: Pixabay

В Петербурге ввели обязательную вакцинацию для пожилых людей старше 60 лет, а также для тех, кто страдает хроническими заболеваниями. В Роспотребнадзоре рассказали о санкциях, предусмотренных за отказ прививаться.

О санкциях за отказ о вакцинации рассказали в пресс-службе городского управления Роспотребнадзора. Как пишет «Интерфакс», ответственными за вакцинацию работающих пенсионеров будут работодатели.

Если пенсионер безработный, то вопрос вакцинации будет на его личном усмотрении.

Постановление о введении обязательной вакцинации для пожилых жителей Петербурга сегодня подписала главный государственный санитарный врач города Наталия Башкетова. В документе говорится, что лица старше 60 лет с хроническими заболеваниями и студенты должны привиться первым компонентом до 15 декабря этого года. Полностью вакцинироваться они должны до 15 января следующего года.

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