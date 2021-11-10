Врач-диетолог: покрасневший и распухший язык — признак нехватки B12

Врач-диетолог: покрасневший и распухший язык &#8212; признак нехватки B12
Покрасневший и распухший язык - признак нехватки B12. Фото: pixabay

При нехватке в организме витамина B12 язык начинает распухать и становиться немного глянцевым.

По мнению врача-диетолога и специалиста по расстройствам пищевого поведения Хелен Уэст, язык начинает менять цвет и форму, когда в организме наблюдается дефицит витамина B12. Об этом пишет портал Healthline.

Врач пояснила, что в случае нехватки B12 язык распухает, становится красным и «глянцевым». Эксперт отмечает, что может показаться, будто все вкусовые рецепторы исчезли. В медицине такое состояние называется глоссит.

У человека с признаками деформации языка могут появится речевые дефекты. Во время приема пищи также могут появится изменения. Симптомы, по словам специалиста, могут проявиться не сразу, а через несколько лет.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что введение пациентам с коронавирусом витамина С внутривенно от 6 до 24 г. сокращает срок госпитализации.

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