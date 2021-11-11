Суд закрыл дело о смертельном столкновении лодки с опорой моста на Дудергофском канале

Суд закрыл дело о смертельном столкновении лодки с опорой моста на Дудергофском канале
Травмы получили восемь человек. Фото: скриншот Вконтакте

Красносельский районный суд закрыл дело в отношении петербуржца, по вине которого моторная лодка с детьми на борту врезалась в опору моста на Дудергофском канале. Сам мужчина погиб.

Как сообщила объединенная пресс-служба городских судов, шкипера лодки Сергея Хренова обвиняли в нарушении безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.

Дело прекратили в связи с его смертью. Возражавшие против прекращения передумали и согласились.

Инцидент произошел 10 июля этого года. Подвыпивший Хренов посадил на моторную лодку «Бестер-570» восемь человек, хотя максимально было разрешено пять пассажиров. Среди них было трое малолетних детей.

Далее мужчина вышел на лодке с территории яхт-клуба «Балтиец» и направился на Дудергофский канал. Из-за резкого маневра на большой скорости лодку занесло в шпунтовое укрепление набережной. В результате утонул один человек, другие были госпитализированы.

Хренов скончался спустя некоторое время в больнице.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что очевидцы раскрыли подробности столкновения лодки с опорой моста в Петербурге.

Ранее Дзержинский суд Петербурга рассмотрел дело о защите чести, достоинства и деловой репутации Ильи Трабера, о котором АБН допустило некорректную фразу. Судья Татьяна Ушакова постановила, что мужчина не был связан с Тамбовской криминальной группировкой и не состоял в ОПГ. Кроме того, суд подтвердил, что Трабер не был подозреваемым и обвиняемым по уголовным делам, возбужденными в связи с убийствами Михаила Маневича и Павла Капыша.

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