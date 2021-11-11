В Ленобласти 22-летняя мать 4-ых детей воспитывает малышей в антисанитарных условиях

В Ленинградской области по информации из СМИ о том, что малолетние дети проживают в небезопасных условиях, возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета РФ по Ленобласти.

На место происшествия, в квартиру в деревне Горбунки, выехали следователи. В результате проверки было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Ломоносовского района Ленинградской области, которые не приняли меры по обеспечению безопасности детей.

По предварительной информации, 22-летняя мать четверых детей, возраст которых 7, 5, 2 лет и 11 месяцев не раз привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

Молодая мама не оформила двум малышам свидетельство о рождении, пособия, а также злоупотребляет алкогольными напитками и не трудоустроена.

Кроме того, 7-летний сын женщины не учится в школе, а двое других детей не посещают детсад.

Ход расследования взял на контроль руководитель следственного управления.

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