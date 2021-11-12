Семейная пара получила полмиллиона неустойки за квартиру в Петербурге, которая строилась 12 лет

Семейная пара получила полмиллиона неустойки за квартиру в Петербурге, которая строилась 12 лет
Приставы помогли супругам получить неустойку с застройщика. Фото: ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу 

Судебные приставы помогли семейной паре из Петербурга получить полмиллиона рублей неустойки со строительной компании.

Как сообщили в городском управлении ФССП, суд постановил взыскать с застройщика более 480 тысяч рублей неустойки, штрафа и морального вреда. Деньги должны были получить супруги, купившие двухкомнатную квартиру в 2009 году. Семейная пара полностью оплатила стоимость квартиры, однако новоселье отметила лишь в 2009 году.

Несколько лет назад петербуржцы уже получили 1,2 миллиона рублей компенсации за задержку, но супруги вновь обратились в суд за взысканием процентов за период с 2017 по 2020 годы.

Судебные приставы списали сумму со счета строительной организации и передала взыскателям.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что инвалид, прикованный к кровати после ДТП, получил компенсацию в 150 тысяч.

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