«На кону выход на ЧМ»: Карпин рассказал о предстоящем матче с Хорватией

Тренер убежден, что мотивировать футболистов нет смысла – они и так понимают, какова цена победы.

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал подготовку к матчу с Хорватией. Встреча состоится 14 ноября в рамках отбора на чемпионат мира-2022 в Катаре.

Специалист отметил, что лучшая мотивация для спортсменов – выйти на ЧМ. При этом, по мнению Карпина, сверхмотивация может навредить. Футболисты понимают ответственность момента и готовятся к нему как морально, так и физически.

«Все понимают силу Хорватии, на нее отдельно настраивать не нужно»,

— сказал Карпин на пресс-конференции.

На данный момент в активе россиян 22 очка, а у Хорватии – 20 очков. Это значит, что России для попадания на ЧМ нужно хотя бы не проиграть, а для Хорватии крайне важна победа. Напоминаем, что в прошлый раз наша сборная обыграла Кипр со счетом 6:0.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на матче Россия — Кипр произошла потасовка.