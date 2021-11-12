В России был зарегистрирован первый инъекционный отечественный препарат от COVID-19

В России был зарегистрирован первый инъекционный отечественный препарат от COVID-19 . Фото: аптека "Озерки"

В России был зарегистрирован первый инъекционный отечественный препарат от COVID-19 . Фото: аптека "Озерки"

Первый отечественный инъекционный препарат прямого действия от коронавируса был зарегистрирован в России. Его назвали «Арепливир».

В России зарегистрировали «Арепливир» — первый отечественный инъекционный препарат от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу разработчика лекарства — ГК «Промомед».

Первый инъекционный препарат отечественного производства получил в России регистрационное удостоверение. «Арепливир» начнет поступать в стационары всех регионов страны до конца текущего 2021 года.

Безопасность и эффективность препарата подтвердило многоцентровое клиническое исследование, которое проводилось под контролем академика РАН Дмитрия Пушкаря.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что ревакцинироваться от коронавируса можно любой российской вакциной, но эффективнее всего для этого будет «Спутник».