В Ленобласти 15-летняя призналась, что некий мужчина приставал к ней 4 года подряд

В Ленобласти 15-летняя призналась, что некий мужчина приставал к ней 4 года подряд
В Ленобласти девочка-подросток заявила, что к ней приставал мужчина несколько лет подряд. Фото: pexels.com

Во Всеволожском районе Ленинградской области произошло преступление сексуального характера, совершенное в отношении несовершеннолетней девочки.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 14 ноября, среди ночи, в полицию решила обратиться 15-летняя девушка. Она заявила, что с 2017 года знакомый совершал в отношении неё насильственные действия сексуального характера.

Семья заявителя неполная, однако на учете не состоит. А вот сама пострадавшая числится на учёте в ПДН.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кудрово гражданин Киргизии домогался 17-летней девушки. В полицию обратилась 45-летняя женщина. Она заявила, что ночью, 6 ноября, в Кудрово, по Европейскому проспекту, некий мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее 17-летней дочери, находившейся в гостях.

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