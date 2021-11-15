На улице Софьи Ковалевской загорелся автомобиль

В Калининском районе Петербурга на улице Софьи Ковалевской, около дома 13 корпус 2 загорелся салон автомобиля.

На улице Софьи Ковалевской почти 20 минут горел салон автомобиля. В экстренные службы в 21:42 поступило сообщение, что в автомобиле «Форд Транзит» произошло возгорание на площади 0,5 кв. метров.

Достаточно быстро пожар удалось потушить. В 22:02 огонь был ликвидирован.

К борьбе с пожаром было привлечено 2 единицы техники от МЧС и 10 человек личного состава.

Сведения о пострадавших в инциденте не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сегодня, 15 ноября, около 17:00 вечера в нежилом офисном здании в подвальном помещении площадью 100 квадратных метров в комнате площадью 25 квадратных метров выгорела обстановка на площади 1 квадратный метр. Пожар был ликвидирован до прибытия МЧС.