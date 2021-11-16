Жителей Ленобласти предупредили о гололеде и мокром снеге 17 ноября

Жителей Ленобласти предупредили о гололеде и мокром снеге 17 ноября
В регионе ожидается гололед. Фото: pixabay,com

В среду, 17 ноября, в жителей Ленинградской области ожидает преимущественно облачная погода, не обойдется без дождей.

Предстоящей ночью столбики термометров опустятся до -1…+4 градусов, днем температура воздуха составит 0…+5. Местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ветер юго-западный, южный умеренный. Ночью на дорогах местами гололедица.

Автомобилистам стоит быть особенно внимательными и соблюдать скоростной режим. Пешеходам также рекомендуется соблюдать осторожность.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в середине рабочей недели в Петербурге будет прохладно и дождливо. В ночь на среду температура воздуха в городе составит +1…+3 градуса, в дневное время столбики термометров покажут +2…+4.

ленобласть погода ФГБУ "Северо-Западное УГМС"


 

Новости партнеров
Пенсионеров обязали прививаться от COVID-19, но какие санкции их ждут за отказ?
Пенсионеров обязали прививаться от COVID-19, но какие санкции их ждут за отказ?
Пожилых петербуржцев будут вакцинировать от коронавируса на дому
Пожилых петербуржцев будут вакцинировать от коронавируса на дому
С борта МКС засняли кубический НЛО, выходящий из океана в космос
С борта МКС засняли кубический НЛО, выходящий из океана в космос
Роспотребнадзор предупредил петербургских пенсионеров о санкциях за отказ вакцинироваться от COVID-19
Роспотребнадзор предупредил петербургских пенсионеров о санкциях за отказ вакцинироваться от COVID-19
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
ЖК «Svetlana Park» стал лауреатом архитектурного конкурса «Золотой ...
Фанаты фильмов о Гарри Поттере могут увидеть режиссерскую версию первой части
Сбежавший от хозяйки енот Толик бродил по Мурино и выпрашивал печенье
На набережной Сидоровского канала тушили сауну
Юрист объяснил петербуржцам, чем опасна покупка фальшивого QR-кода
СК возбудил дело после обнаружения останков мужчины в Смоленке
Из Смоленки выловили клетчатую сумку с человеческой рукой и костями
Предприниматель из Петербурга заплатит за незаконную реализацию игрушек ...