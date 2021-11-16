Жителей Ленобласти предупредили о гололеде и мокром снеге 17 ноября

В среду, 17 ноября, в жителей Ленинградской области ожидает преимущественно облачная погода, не обойдется без дождей.

Предстоящей ночью столбики термометров опустятся до -1…+4 градусов, днем температура воздуха составит 0…+5. Местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ветер юго-западный, южный умеренный. Ночью на дорогах местами гололедица.

Автомобилистам стоит быть особенно внимательными и соблюдать скоростной режим. Пешеходам также рекомендуется соблюдать осторожность.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в середине рабочей недели в Петербурге будет прохладно и дождливо. В ночь на среду температура воздуха в городе составит +1…+3 градуса, в дневное время столбики термометров покажут +2…+4.