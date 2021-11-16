На Дыбенко мужчина предложил подростку подзаработать: мальчика домогались

В Невском районе Петербурга произошло преступление сексуального характера в отношении 16-летнего подростка.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 15 ноября, вечером, в полицию обратилась 39-летняя женщина. Она рассказала оперативникам, что днем ранее, на улице Дыбенко, неизвестный мужчина предложил ее сыну подзаработать. Мальчика заманили в квартиру, находящуюся поблизости. В отношении подростка были совершены развратные действия. После содеянного злоумышленник самостоятельно ушел из данной квартиры.

Начались оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности и причастности неизвестного. Также устанавливается наличие камер видеонаблюдения.