В Ленобласти привезли партию вакцины «Спутник Лайт»

В Ленобласти привезли партию вакцины «Спутник Лайт»
Вакцина "Спутник Лайт" довольно популярна среди россиян. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

На складе находится 51 тысяча доз однокомпонентного препарата.

В Ленинградскую область привезли новую партию дефицитной однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». На склад прибыла 51 тысяча доз препарата. Об этом сегодня, 16 ноября, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Председатель комитета по здравоохранению региона Сергей Вылегжанин заявил, что до недавнего времени в Ленобласти ощущалась нехватка однокомпонентной вакцины. Сейчас запасы снова пополнены. «Спутник Лайт» развезут по районным больницам и прививочным пунктам в ближайшее время.

Напоминаем, что «Спутник Лайт» в первую очередь рекомендован переболевшим, а также ранее переболевшим коронавирусом. Для первично вакцинации рекомендованы «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

На данный момент в Ленобласти успели сделать прививку более 772 тысяч человек. Ревакцинацию прошли 52 тысячи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что привитые и переболевшие ковидом не будут уходить на изоляцию после контакта с зараженными.

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