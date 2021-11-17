Университет им. Хопкинса: с начала пандемии в России скончалось около 253 009 человек

С начала пандемии в России скончалось около 253 009 человек. Фото: pexels.com

С начала пандемии в России скончалось около 253 009 человек. Фото: pexels.com

По данным университета имени Джонса Хопкинса на утро 17 ноября в России от коронавирусной инфекции скончалось 253 009 человек.

Россия остается на пятом месте по количеству смертей от коронавируса. Количество заболевших на 17 ноября, по подсчетам университета имени Хопкинса, составляет 8 991 748 человек. Продолжается активный курс вакцинации от COVID-19 и введение дополнительных мер по борьбе с болезнью.

На первом месте по количеству умерших также остается США. На сегодняшний день цифра погибших достигла 765 762 человек. Заболевших там насчитывается 47 308 698.

По всему миру, по подсчетам исследователей, скончались 5 114 140 человек, официально зарегистрированный коронавирус при этом у 254 317 843 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге за время пандемии от осложнений коронавируса скончались шестеро детей. Пятеро юных петербуржцев умерли от COVID-19 в клинике Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, еще один скончался в детской больнице имени Филатова.