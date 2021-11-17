Один человек пострадал, 15 эвакуировали при пожаре в жилом доме в Ленобласти

Один человек пострадал, 15 эвакуировали при пожаре в жилом доме в Ленобласти
Пожарные оперативно прибыли на место ЧП. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Волосовском районе Ленинградской области произошел квартирный пожар. Один человек пострадал.

Возгорание случилось в среду, 17 ноября, в пятиэтажном доме №16 в поселке Калитино. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 16:18. К 16:59 огонь удалось ликвидировать, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по области.

Как сообщил 78.ru, в одной из комнат полыхающей квартиры сгорел диван, один человек — мужчина 1969 года рождения — пострадал. Еще 15 были эвакуированы.

Другие подробности выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что женщина пострадала при пожаре в частном доме в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга. На борьбу с огнем в Ломоносове были направлены 20 спасателей. Пожар разгорелся в двухэтажном доме размером 10х12 метров. Горела обстановка на площади 60 квадратных метров.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу ленобласть пожар


 

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