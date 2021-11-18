В Петербурге ночью горела вторая трехкомнатная квартира

В ночь с 17 на 18 ноября в Санкт-Петербурге от пожара пострадала еще одна трехкомнатная квартира, на этот раз в Петроградском районе.

В экстренные службы около 02:22 поступило сообщение о пожаре в Петроградском районе на проспекте Добролюбова, 23.

Выяснилось, что горит трехкомнатная коммунальная квартира. Спасатели оперативно выехали на место происшествия. По прибытию стало понятно, что горела обстановка на площади 2 кв.метра.

Пожар удалось потушить за полчаса. В 02:55 происшествие было ликвидировано. Для этого понадобилось 4 единицы техники и 20 человек личного состава от МЧС.

Сведения о пострадавших в экстренные службы не поступали.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Красногвардейском районе в ночь с 17 на 18 ноября произошел пожар в трехкомнатной квартире. Все произошло около 23 часов. Инцидент случился на улице Громова.