Суд рассмотрит дело о нападении водителя соцтакси на пожилую пассажирку в Петербурге

В Смольнинский районный суд Петербурга направлено уголовное дело о нападении водителя социального такси на пожилую женщину-инвалида.

В городской прокуратуре сообщили, что ведомство утвердило обвинительный акт в отношении 57-летнего водителя социального такси. Его обвиняют по ч. 1 ст. 213 УК РФ о хулиганстве и ст. 116 УК РФ о нанесении побоев.

Все произошло 15 сентября на Кавалергардской улице. Как считает следствие, водитель такси избил пожилую пассажиру — инвалида первой группы, а также нанес побои случайной прохожей, которая стала свидетелем произошедшего.

Обвиняемый вину не признал. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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