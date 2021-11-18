На Невском в троллейбусе подрались два мигранта

На Невском в троллейбусе подрались два мигранта
Мигранты подрались в троллейбусе. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В итоге оба иностранца задержаны и переданы сотрудникам полиции.

Сегодня, 18 ноября, в центре Санкт-Петербурге задержали двух мигрантов, которые подрались прямо в троллейбусе. Об этом сообщили в пресс-службе УВО Росгвардии по городу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в этот четверг на Невском проспекте. Двое мигрантов из Средней Азии по непонятной причине подрались в общественном транспорте. Они не реагировали на замечания, поэтому водителю пришлось остановить троллейбус и нажать на кнопку тревожной сигнализации. На место прибыли росгвардейцы, которые задержали агрессивных мужчин и передали их полицейским.

Обстоятельства и причины конфликта выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы подрались из-за бесплатных книг в библиотеке.

драка невский проспект новости СПб троллейбус


 

Новости партнеров
Сын экс-начальника ГУВД Петербурга Василий Пониделко стал председателем комитета по благоустройству
Сын экс-начальника ГУВД Петербурга Василий Пониделко стал председателем комитета по благоустройству
Петербург на глазах Беглова потерял
Петербург на глазах Беглова потерял "Севкабель" и его налоги
Антипрививочникам в России нанесли ответный удар
Антипрививочникам в России нанесли ответный удар
Заключённому, убившему сокамерника кипятильником, назначили приговор
Заключённому, убившему сокамерника кипятильником, назначили приговор
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В пятницу в Пулково нет задержанных рейсов
Медики попросили Бритни Спирс не пить алкоголь после инцидента за рулем
В Киеве предложили США способ противодействия «Северному потоку — 2»
Располневшая белка застряла в кормушке для птиц
Стало известно, из-за чего мой произойти пожар в квартире певицы Хлебниковой
Врач рассказала, как избежать тромбоза после ковида
Медведь зашел в супермаркет и перепугал покупателей
Инфекционист рассказал, как влияет «Спутник V» на организм