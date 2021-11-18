На Невском в троллейбусе подрались два мигранта

В итоге оба иностранца задержаны и переданы сотрудникам полиции.

Сегодня, 18 ноября, в центре Санкт-Петербурге задержали двух мигрантов, которые подрались прямо в троллейбусе. Об этом сообщили в пресс-службе УВО Росгвардии по городу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в этот четверг на Невском проспекте. Двое мигрантов из Средней Азии по непонятной причине подрались в общественном транспорте. Они не реагировали на замечания, поэтому водителю пришлось остановить троллейбус и нажать на кнопку тревожной сигнализации. На место прибыли росгвардейцы, которые задержали агрессивных мужчин и передали их полицейским.

Обстоятельства и причины конфликта выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы подрались из-за бесплатных книг в библиотеке.