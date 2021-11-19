Представители Марины Хлебниковой прокомментировали новости об инциденте с певицей

Представители Марины Хлебниковой прокомментировали новости об инциденте с певицей
Фото: Instagram/marina_hlebnikova_official

Представители певицы Марины Хлебниковой, которая была госпитализирована с ожогами в результате пожара в квартире, прокомментировали случившиеся и обратились к поклонникам и СМИ с просьбой набраться терпения и подождать официальной информации от самой певицы.

В официальном Instagram-аккаунте артистки представители обратились к фанатам с просьбой не делать поспешных выводов. В обращении призывают «не напрыгивать на новость, как стервятники».

«Все мы с вами пребываем в некоем состоянии шока от случившегося, и естественно, что все вы хотите получить комментарии по сложившейся ситуации, и мы дадим эти комментарии, как только сможем», — отмечается в сообщении.

Представители певицы выразили благодарность за неравнодушие и поддержку от поклонников. Также отдельно к журналистам появилась просьба не распускать слухи по поводу случившегося. Фанатов попросили отнестись к возможному появлению слухов с «холодной головой».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что пожар в квартире певицы Хлебниковой мог произойти из-за курения по некоторым предположениям.

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