На Адмирала Черокова полчаса тушили автомобиль

В Красносельском районе Санкт-Петербурга на улице Адмирала Черокова недалеко от дома 22 случилось происшествие, — загорелся автомобиль.

В Красносельском районе автомобиль марки «Хёндэ» пострадал от огня. В экстренные службы поступило сообщение в половину 10, где сообщалось об инциденте на улице Адмирала Черокова.

По прибытию на место спасателям удалось потушить автомобиль, но в результате выгорел салон и моторный отсек двигателя. Сведения о пострадавших не поступали.

Пожар ликвидировали в 10:02. Чтобы справиться с огнем понадобилось 2 единицы техники от МЧС и 9 человек личного состава.

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