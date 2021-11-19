На Адмирала Черокова полчаса тушили автомобиль

На Адмирала Черокова полчаса тушили автомобиль
На Адмирала Черокова полчаса тушили автомобиль. Фото: "Яндекс.Карты"

В Красносельском районе Санкт-Петербурга на улице Адмирала Черокова недалеко от дома 22 случилось происшествие, — загорелся автомобиль.

В Красносельском районе автомобиль марки «Хёндэ» пострадал от огня. В экстренные службы поступило сообщение в половину 10, где сообщалось об инциденте на улице Адмирала Черокова.

По прибытию на место спасателям удалось потушить автомобиль, но в результате выгорел салон и моторный отсек двигателя. Сведения о пострадавших не поступали.

Пожар ликвидировали в 10:02. Чтобы справиться с огнем понадобилось 2 единицы техники от МЧС и 9 человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что артистка Марина Хлебникова подключена к аппарату искусственной вентиляции легких и находится в реанимации после пожара в ее квартире. Певица в результате пожара получила ожоги и отравление продуктами горения.

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