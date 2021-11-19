На ЗСД легковушку потушили до приезда пожарных

На ЗСД легковушку потушили до приезда пожарных
На ЗСД тушили легковушку. Фото: Baltphoto/ Владислав Галушко

В результате инцидента, кажется, никто не пострадал.

На ЗСД сегодня, 19 ноября, тушили легковой автомобиль. Пожар ликвидировали до того, как приехали пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось на юге ЗСД на 35-м километре. Там по непонятной причине вспыхнул «Киа Оптима». Пока на место инцидента ехали пожарные, успел обгореть моторный отсек. Огонь потушили до приезда сотрудников МЧС.

Сведения о пострадавших не поступали. Обстоятельства происшествия пока не выяснены.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти двое, спасаясь от пожара, выпрыгнули из окна. Оба пострадавших человека госпитализированы с ушибами и переломами.

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