На ЗСД легковушку потушили до приезда пожарных

В результате инцидента, кажется, никто не пострадал.

На ЗСД сегодня, 19 ноября, тушили легковой автомобиль. Пожар ликвидировали до того, как приехали пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось на юге ЗСД на 35-м километре. Там по непонятной причине вспыхнул «Киа Оптима». Пока на место инцидента ехали пожарные, успел обгореть моторный отсек. Огонь потушили до приезда сотрудников МЧС.

Сведения о пострадавших не поступали. Обстоятельства происшествия пока не выяснены.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти двое, спасаясь от пожара, выпрыгнули из окна. Оба пострадавших человека госпитализированы с ушибами и переломами.