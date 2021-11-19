Ресторатор, критиковавший QR-коды, продал бизнес в Петербурге

Предприниматель планирует переехать в Кению.

Петербургский ресторатор Александр Затуливетров объявил о продаже своего заведения «МыЖеНаТы». Новыми владельцами ресторана стала команда кофейни «Маленький Двойной». Новостями бизнесмен поделился в своем Facebook.

Известно, что владеть «МыЖеНаТы» будут Элина и Сергей Лукьянович, а также Марина и Виктория Тихоновы.

«Команда любимого многими васильеостровцами «Маленького двойного» подарит всем нам новые эмоции от посещения знакомого ресторана»,

— написал ресторатор.

Затуливетров надеется, что постоянные посетители и дальше будут посещать любимое заведение. До этого ресторатор делился планами переезда в Кению.

Напоминаем, что Александр Затуливетров был среди тех, кто критиковал введение различных ограничений в связи с пандемией коронавируса. Ему, например, не угодили QR-коды.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что власти Ленобласти выплатят пострадавшему бизнесу по 39 тыс. рублей за каждого сотрудника.