Власти Ленобласти выплатят пострадавшему бизнесу по 39 тыс. рублей за каждого сотрудника

Власти Ленобласти выплатят пострадавшему бизнесу по 39 тыс. рублей за каждого сотрудника
Многие предприятия малого и среднего бизнеса едва ли справляются с пандемией. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

На помощь могут рассчитывать субъекты малого и среднего бизнеса из сфер, пострадавших во время пандемии.

Власти Ленинградской области готовы выплатить пострадавшему из-за пандемии коронавируса малому и среднему бизнесу по 39 тысяч рублей за каждого сотрудника. Об этом сегодня, 19 ноября, пишет АБН.

Власти надеются, что это поможет возместить часть расходов на аренду. Предприниматели, в свою очередь, оценили помощь как существенную – особенно в сравнении с 12 тысячами федеральных грантов.

Бизнесмены могут рассчитывать на возмещение не более 90% расходов по аренде помещений, оплаченных в период с августа по октябрь 2021 года.

Всего на эти цели из бюджета Ленинградской области выделено 17,5 млн рублей. Заявки ждут от предприятий, занятых в сфере дополнительного образования, общепита, красоты, физкультурно-оздоровительной деятельности, а также кинотеатры, организаторы выставок и конференций.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ЗакС выступил за льготы для бизнеса и повышение налога на имущество.

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