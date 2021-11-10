ЗакС выступил за льготы для бизнеса и повышение налога на имущество

ЗакС поддержал льготы для бизнеса и повышение налога на имущество. Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

ЗакС поддержал льготы для бизнеса и повышение налога на имущество. Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании в среду, 10 ноября, приняли в первом чтении проект закона, который предусматривает повышение налога на имущество, принадлежащее физическим лицам.

Соответствующий документ в Мариинском дворце представил вице-губернатор Эдуард Батанов. Он добавил, что через два года, в ноябре 2023, сумма платежа будет увеличена » максимум на 100 рублей».

Кроме этого, проект закона расширит состав объектов недвижимости, которые облагаются налогом на имущество организаций по кадастровой стоимости.

В 2022 году в списке появятся гаражи, машиноместа и недостроенные объекты старше трех лет.

Документ вносит изменения в закон «О земельном налоге в Санкт-Петербурге». Так, ставка по участкам, на которых располагается жильё, вырастет до 0,05%.

По словам Эдуарда Батанова, немаловажным для проекта является поддержка предпринимателей.

«Предлагается расширить применение льгот по земельному налогу и налогу на имущество организаций для пансионатов гостиничного и лечебно-оздоровительного типа, а также распространить на них льготную ставку по налогу, взимаемому в связи с применением упрощённой системы налогообложения. Организации конгрессно-выставочной отрасли предлагается освободить от уплаты имущественных налогов за 2021 год», — рассказали в пресс-службе Администрации Петербурга.

Помимо прочего увеличат налоговую поддержку резидентов Особой экономической зоны Петербурга. Для новых компания обнулят ставку налога на прибыль на пять налоговых периодов, в течение следующих пяти лет она будет равна 5%, а затем 13,4%.

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