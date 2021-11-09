Некоторых депутатов МО «Гавань» могут лишить мандатов по поручению Беглова

Губернатор Петербурга Александр Беглов предложил лишить мандатов некоторых депутатов МО «Гавань».

Об этом стало известно во вторник, 9 ноября. У главы города возникли претензии к Ольге Фаттуш, Елене Узкой, Артеме Журавлеве и Олесе Кощеевой.

Такое предложение градоначальника связано с отчетами о доходах и имуществе за 2019 год. О сути письма стало известно главе МО «Гавань» Нэлли Вавиловой. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» она написала, что считает такое решение безосновательным.

Вавилова добавила, что депутатам в МО бояться нечего, некоторые там работают на общественных началах и полностью чисты.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что от депутатского мандата отказался гендиректор Эрмитажа Пиотровский.